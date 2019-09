Inter, Eto'o e i retroscena su Mourinho: "Stanco di difenderlo"

INTER ETO'O MOURINHO / Nel corso di un incontro avvenuto in Spagna, nella sede della Liga, con Javier Tebas e José Mourinho, Samuel Eto'o ha parlato del suo rapporto con lo Special One, svelando alcuni retroscena: "Ai tempi delle sfide tra Barça e Chelsea giocavamo non contro il club inglese, ma contro Mourinho. Batterlo era una motivazione in più. Una volta, nel tunnel del Camp Nou, si avvicinò e mi disse: 'Un giorno giocherai con me'.

Così fu".

In nerazzurro, il portoghese riuscì a plasmare un gruppo capace poi di vincere tutto: "All'Inter ha creato una famiglia, ci sentiamo ancora spesso". Nonostante qualche battibecco in passato, ora i rapporti tra l'attaccante e l'allenatore sono ottimi: "Sono stanco di dover andare in giro per il mondo a difendere Mou e dire che è una delle migliori persone nel mondo del calcio. I giocatori che ha avuto, per lui, erano disposti a morire". "Quasi tutti", ha chiosato ridendo l'allenatore.

