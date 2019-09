REAL MADRID MODRIC / La catena di infortuni al Real Madrid non si ferma più. Si è fermato anche Luka Modric, altra brutta notizia per Zinedine Zidane in un avvio di stagione molto complicato.

Come si apprende dal sito ufficiale dei 'Blancos', il centrocampista croato ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, la cui esatta entità verrà valutata nei prossimi giorni. Appare certa, in ogni caso, la sua assenza nel prossimo match di campionato contro il, da valutare l'eventuale utilizzo nel debutto incontro il