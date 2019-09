Calciomercato Milan, corsa contro il tempo per Donnarumma. E il PSG...

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG/ Stando a quanto riportato da 'SportMediaset', il futuro di Gianluigi Donnarumma sarebbe in bilico. Il portiere del Milan, il cui contratto andrà in scadenza nel 2021, potrebbe veder crollare la sua valutazione a 30/35 milioni di euro nella prossima estate di calciomercato.

Il Milan quindi, per blindare Donnarumma, ha poco tempo per accordarsi con Mino Raiola, agente del portiere, e soprattutto con l'ostacolo di un ingaggio davvero pesante, ben 6 milioni di euro a stagione. Nel frattempo, ci sarebbe ancora il PSG di Leonardo che non sembra aver intenzione di mollare la presa per il classe 1999.