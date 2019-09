BARCELLONA NEYMAR / Il Barcellona ha provato in tutti i modi a riportare in blaugrana Neymar ma il Paris Saint-Germain ha alzato un muro che neanche la volontà del brasiliano è riuscito ad abbattere.

A spiegare come sono andate le cose è stato il papà di Neymar in alcune dichiarazioni riportate da 'as.com': "Come agente, ti senti debole quando non c'è nulla che ti permetta di andartene e riuscirci. Non esisteva una clausola di risoluzione del contratto e questo ha reso le cose molto difficili. Un brasiliano vuole essere soltanto dove è felice e lui a Barcellona è stato molto felice. quando i suoi amici gli hanno chiesto se avrebbe voluto tornare, si è commosso. Abbiamo faticato a trovare un punto di accordo ma abbiamo dato il massimo per lui".