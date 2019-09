PARMA DARMIAN/ Intervistato nella conferenza stampa della sua presentazione, Matteo Darmian, nuovo giocatore del Parma, ha spiegato il suo arrivo al Tardini: "Sono a disposizione del mister. Sono venuto perché avevo voglia di giocare più minuti e la società mi ha voluto fortemente. Qui mi stanno facendo sentire tutti a casa e, seguendo il calcio italiano, ho visto anche la rinascita di questo Parma.

Fisicamente mi sento bene e il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza".

L'ex Torino è poi tornato sul periodo al Manchester United: "Firmare per i Red Devils è stato semplice, era un orgoglio vestire una maglia così prestigiosa. La voglia di giocare mi ha spinto a tornare in Italia, anche se rifarei tutto ciò che ho fatto, un professionista deve accettare tutte le decisioni che vengono prese e lavorare sodo per farsi trovare pronto".