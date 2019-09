Calciomercato Juventus, asta per Eriksen: è una priorità!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN INTER / Portare in Italia Eriksen non sarà per nulla facile. Il centrocampista danese ha un contratto in scadenza il prossimo giugno: fra pochi mesi sarà dunque libero di accasarsi dove meglio crede.

Le big d'Europa sono pronte ad approfittarne; anchesi sono messe sulle tracce di Eriksen, che stando a quanto riportato da 'AS', sarebbe una priorità dell'. Il calciatore piace anche ae a breve - senza il rinnovo con il- è pronta a scatenarsi una vera e propria asta internazionale.