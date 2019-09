CALCIOMERCATO INTER NAPOLI SKRINIAR KOULIBALY / Infortunio grave per Laporte che complica i piani del City: il difensore spagnolo è stato operato ieri e i tempi di recupero non saranno brevi. Si parla di un ritorno non prima del 2020 e con solo Stones e Otamendi come centrali di ruolo Guardiola potrebbe rivedere la sua intenzone di acquistare un nuovo difensore soltanto la prossima estate.

A gennaio così potrebbe esserci l'assalto a un difensore di alto livello e lo sguardo delpotrebbe posarsi in Serie A: non è certo un segreto chesiano due calciatori che piacciono al manager spagnolo, madifficilmente lasceranno partire a stagione in corso due pilastri delle squadre di Conte e Ancelotti, anche se le possibilità economiche del club inglese sono importanti e potrebbero portare ad offerte 'irrinunciabili'. Altro possibile obiettivi dei Citizens è Alessio, capitano del: i rossoneri devono fare i conti con il Fair play finanziario e una proposta indecente potrebbe far traballare il club.