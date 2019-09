Fiorentina, Commisso allo scoperto: il progetto per Chiesa e l'obiettivo Tonali

FIORENTINA COMMISSO BARONA CHIESA TONALI / L'avvio con due sconfitte ha smorzato l'entusiasmo del mercato e del botto Ribery, ma alla Fiorentina serve tempo ed il patron Rocco Commisso chiede pazienza, perché ciò che promette poi lo mantiene. È quello che ribadisce in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', nella quale racconta il suo sbarco sul pianeta viola e si sofferma in particolar modo sulla prima promessa mantenuta: "Cosa succederà con Chiesa la prossima estate? Non si può dirlo ora. Io devo tutelare l'investimento non posso premettermi che poi se ne vada a parametro zero.

Mi piace pensare che le bandiere esistano ancora. E se il migliore se ne va non è un buon segnale per nessuno., dico Batistuta è rimasto dieci anni in maglia viola, giusto? Noi vogliamo tenere più a lungo possibile quelli bravi. Detto questo nessuno ci ha presentato un'offerta per Chiesa".

A questo punto interviene il braccio destro Joe Barone: "Chiesa è una storia chiusa, abbiamo bisogno di tranquillità per far crescere un progetto di giocatori giovani. Uno come Castrovilli, che il c.t. Mancini segue con attenzione, vale Tonali. Che pure è un ottimo profilo e ci interessa".