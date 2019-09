CALCIOMERCATO MARCHISIO FLAMENGO / Fa parte dell'elenco degli svincolati e il suo nome è tra quelli che fa più gola: Claudio Marchisio, libero dopo la fine del suo contratto con lo Zenit, è pronto a ricominciare come dichiarato da lui stesso di recente.

L'ex centrocampista della, alle prese con il recupero dopo l'operazione al ginocchio, ha spiegato di essere disponibile ad ascoltare le offerte provenienti dall'estero, mentre non vorrebbe vestire in Italia una maglia diversa da quella bianconera. Così dal Brasile, secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', sarebbe arrivata la proposta del: il club rossonero avrebbe presentato un'offerta a Marchisio che sta riflettendo sull'ipotesi di spostarsi in Brasile per gli ultimi anni della sua carriera. Lo scorso anno il centrocampista ha collezionato appena 15 presenze, arricchite da due reti.