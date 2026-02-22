Atalanta
La Roma brucia la Juve al fotofinish: niente rinforzo per Spalletti

Foto dell'autore

Le strategie di mercato della Juventus si complicano notevolmente: l’ultima novità fa infuriare Luciano Spalletti. 

Juve-Roma, si rinnova la sfida. Dopo il testa a testa in campionato per il quarto posto (ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League), le strade dei bianconeri e dei giallorossi tornano a incrociarsi nuovamente, questa volta sul mercato. E le notizie che arrivano in queste ore di certo non faranno sorridere i tifosi della Juventus.

Senesi in azione
Senesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Roma, infatti, sarebbe pronta ad anticipare la Vecchia Signora nella corsa a Marcos Senesi, difensore centrale argentino che ha il contratto in scadenza col Bournemouth a giugno di quest’anno. Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘Corriere dello Sport’, secondi cui il direttore sportivo Frederic Massara sarebbe al lavoro per regalare un nuovo innesto in difesa a Gian Piero Gasperini.

Senesi piace a Juventus e Barcellona, ma l’inserimento improvvido della Roma rischia di stravolgere le cose: da qui alle prossime settimane ci saranno sicuramente altri colpi di scena in tal senso, ma la società capitolina ha tutta l’intenzione di anticipare le rivali per il cartellino del 28enne originario di Concordia.

 

