Si avvicina il ritorno di Thiago Motta in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italo-brasiliano che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Fabio Paratici starebbe pensando all’ex allenatore del Bologna per la panchina dei viola. La conferma di Paolo Vanoli alla guida della squadra toscana appare molto difficile con la società che sta valutando diversi profili per la propria panchina.

Il nome di Thiago Motta piace con Fabio Paratici che si sarebbe speso in prima persona per proporre l’allenatore che è ancora sotto contratto con la Juventus fino al giugno del 2027. Un altro profilo che interessa è sempre quello di Roberto De Zerbi, separatosi dal Marsiglia dopo un inizio di 2026 da dimenticare per la formazione transalpina.

Lo stesso Napoli starebbe valutando il profilo di Thiago Motta per il futuro nel caso in cui dovesse giungere l’addio di Antonio Conte a fine stagione, ma molto dipenderà da quello che sarà il finale di stagione della formazione azzurra.