Il futuro di Remo Freuler potrebbe essere ancora in Serie A, ma lontano dal Bologna. Il centrocampista svizzero è in scadenza di contratto con i rossoblu e appare destinato a non rinnovare con la squadra emiliana.

Classe 1992, il centrocampista è da tempo in contatto con la dirigenza rossoblu per cercare di trovare un’intesa per il rinnovo del contratto senza però raggiungere un accordo.

La dirigenza del Bologna sta lavorando per cercare di allungare anche i contratti di Orsolini e Lucumì, con la differenza che i due hanno un contratto fino al giugno del 2027. Per Freuler, la sensazione è che si vada verso la separazione dai rossoblu a fine campionato con una squadra pronta a rilevarlo a costo zero.

Il centrocampista svizzero piace molto alla Roma con Gian Piero Gasperini che lo conosce bene avendolo avuto all’Atalanta. Un colpo che permetterebbe al tecnico di avere a disposizione un calciatore di esperienza, in grado di gestire il gioco in mezzo al campo andando ad allungare l’organico in mezzo al campo.