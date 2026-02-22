Atalanta
Juve, risoluzione del contratto: vola subito negli Emirati Arabi

Svolta improvvisa in casa Juventus dopo il ko interno contro il Como: ecco cosa sta succedendo a Torino. 

Risveglio amarissimo per la Juventus, caduta ieri sera sotto i colpi del Como di Fabregas (0-2) nell’anticipo serale della 26esima giornata di Serie A. Quella bianconera è la brutta coppia della squadra apprezzata fino a qualche settimana fa e adesso anche la rincorsa al quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League si complica terribilmente.

Intanto, proprio in queste ore, c’è da registrare un’altra clamorosa svolta a Torino. Paolo Montero, infatti, potrebbe rescindere a breve il proprio contratto con la Juve per trasferirsi immediatamente negli Emirati Arabi, più precisamente all’Al Ittifaq, squadra in cui gioca anche Mario Balotelli.

Montero è legato alla Juve da un contratto risalente alla sua esperienza alla guida della Primavera bianconera prima e, dunque, per firmare con un altro club è necessaria prima la risoluzione del contratto con la Vecchia Signora. Risoluzione che – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

