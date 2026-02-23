Atalanta
Cristiano Ronaldo ha deciso, c’è l’annuncio: dove giocherà

Clamoroso annuncio per quel che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo: ecco dove giocherà l’asso portoghese. 

Cristiano Ronaldo è infinito. Il campionissimo portoghese, nonostante i 41 anni, continua a fare la differenza e trascina ancora una volta l’Al Nassr al successo contro l’Al Hazm (4-0) grazie a una straordinaria doppietta. L’ex Juventus non ne vuole proprio sapere di appendere le scarpe al chiodo, anzi analizza quello che potrebbe essere il suo futuro immediato.

Ecco quanto ammesso in queste ore da CR7 all’emittente ‘Thmanyah’: “Sono molto felice. Come già detto diverse volte in passato, appartengo all’Arabia Saudita”. Salvo clamorosi ripensamenti, insomma, il futuro di Ronaldo sarà targato ancora Saudi League, più precisamente Al-Nassr

Intanto proprio nelle scorse il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha rivolto un clamoroso appello proprio al fenomeno di Madeira invitandola a trasferirsi negli Usa per giocare nella Major League Soccer. Ipotesi al momento da escludere assolutamente, soprattutto dopo quanto dichiarato da Cristiano Ronaldo che ha ribadito la sua volontà di continuare a giocare in Arabia Saudita.

