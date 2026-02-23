Fatale al tecnico il ko in casa del Genoa, la quattordicesima stagionale: i granata ora sono appena tre punti sopra la zona retrocessione

L’esonero di Baroni era nell’aria e ora è ufficiale. Il tecnico è stato esonerato dopo la sconfitta di ieri in casa del Genoa, la sesta nelle ultime otto gare di campionato e la quattordicesima in stagione. Adesso i granata occupano la quindicesima posizione, con soli tre punti in più delle terz’ultime Lecce, Fiorentina (sta giocando e vincendo il derby col Pisa) e Cremonese.

“Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – recita la nota del club di Urbano Cairo – La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”.

Già scelto il sostituto, ovvero Roberto D’Aversa. L’ex Parma ed Empoli ha vinto la volata con l’ex Mazzarri: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026“. D’Aversa debutterà domenica in casa contro la Lazio di Sarri.