Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esonero Baroni, Mazzarri al suo posto: terremoto a Torino | CM

Foto dell'autore
e

Novità importantissime in casa Torino dopo la sconfitta contro il Genoa: la panchina di Baroni adesso è davvero in bilico. 

Seconda sconfitta nelle ultime tre gare di campionato per il Torino, che si arrende sul campo del Genoa nell’anticipo di mezzogiorno della 26esima giornata di Serie A. Termina 3-0 a favore dei rossoblu grazie alle reti di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias: i granata disputano una gara tutt’altro che positiva e pagano anche l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di İlkhan al minuto 47 del primo tempo.

Baroni in panchina
Baroni (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Si complica così la situazione in classifica per il Toro, che adesso è quindicesimo a quota 27, con appena sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La posizione del tecnico Marco Baroni appare sempre più in bilico e non è escluso un clamoroso esonero nelle prossime ore. I nomi che circolano per una sua eventuale sostituzione sono sempre gli stessi, da Iachini a Ballardini passando per Juric, ma l’ultima folle idea si chiamerebbe Walter Mazzarri, che ha già allenato il Torino dal 2018 al 2020.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusive dalla nostra redazione, per il 64enne di San Vincenzo sarebbe pronto un contratto fino al prossimo 30 giugno con possibilità di rinnovo in caso di finale di stagione positivo. Occhio, dunque, alle prossime ore che potrebbero essere decisive per il futuro della panchina granata: Baroni è ormai sulla graticola e al suo posto è pronto Mazzarri.

Un altro profilo che piace è quello di Roberto D’Aversa, allenatore che potrebbe tornare in Serie A con il compito di concludere al meglio la stagione per i granata, tenendoli lontani dalla zona retrocessione.

/7
933

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie