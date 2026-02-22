Esonero Baroni, Mazzarri al suo posto: terremoto a Torino | CM

Novità importantissime in casa Torino dopo la sconfitta contro il Genoa: la panchina di Baroni adesso è davvero in bilico.

Seconda sconfitta nelle ultime tre gare di campionato per il Torino, che si arrende sul campo del Genoa nell’anticipo di mezzogiorno della 26esima giornata di Serie A. Termina 3-0 a favore dei rossoblu grazie alle reti di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias: i granata disputano una gara tutt’altro che positiva e pagano anche l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di İlkhan al minuto 47 del primo tempo.

Si complica così la situazione in classifica per il Toro, che adesso è quindicesimo a quota 27, con appena sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La posizione del tecnico Marco Baroni appare sempre più in bilico e non è escluso un clamoroso esonero nelle prossime ore. I nomi che circolano per una sua eventuale sostituzione sono sempre gli stessi, da Iachini a Ballardini passando per Juric, ma l’ultima folle idea si chiamerebbe Walter Mazzarri, che ha già allenato il Torino dal 2018 al 2020.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusive dalla nostra redazione, per il 64enne di San Vincenzo sarebbe pronto un contratto fino al prossimo 30 giugno con possibilità di rinnovo in caso di finale di stagione positivo. Occhio, dunque, alle prossime ore che potrebbero essere decisive per il futuro della panchina granata: Baroni è ormai sulla graticola e al suo posto è pronto Mazzarri.

Un altro profilo che piace è quello di Roberto D’Aversa, allenatore che potrebbe tornare in Serie A con il compito di concludere al meglio la stagione per i granata, tenendoli lontani dalla zona retrocessione.