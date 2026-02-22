Le ultime sul futuro del tecnico all’indomani della sconfitta col Como

Sui social e non solo, all’indomani del ko della Juve contro il Como, uno dei temi dominanti è anche il futuro di Luciano Spalletti, il cui contratto coi bianconeri scade alla fine della stagione. Rinnoverà o andrà via? Verrà esonerato al termine dell’annata?

Tanti tifosi juventini pensano che non verrà cacciato, ma che sarà lui a decidere di lasciare la panchina della Juve, perché sicuro che non gli verrà costruita una squadra competitiva. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Io penso che Spalletti abbia già deciso di andarsene a fine stagione. — Giuseppe Frieri (@GiuseppeFrieri) February 22, 2026

è spalletti che a fine anno dirà grazie e tante care cose e se ne andrà. — Daniele(85dany18) (@12Dany85) February 22, 2026

Secondo me bisogna prendere l’allenatore avversario di Ieri, mi dispiace dirlo ma ieri ha preso Spalletti e se le mangiato Tatticamente, è migliorato molto Fabregas, capisce i momenti della partita e le partite sopratutto. — Antonio Lascaro (@lascaro_antonio) February 22, 2026

Temo che sia Spalletti a voler , ormai , abbandonare loro… — Gabry 🆗️⚪⚫ (@GabriTassinari) February 22, 2026

La mia sensazione è che Spalletti non si aspettasse questi tre passi indietro della squadra. Ovviamente non pensava non ci fossero più problemi però, per me, pensava davvero di aver trovato una quadra. Ed è per questo che penso che a fine anno sarà lui a non voler restare. — luciogobbo (@accountparodia) February 22, 2026

Prenderemo un altro allenatore perché Spalletti é intelligente e se ne andrà — sandro lani (@spagigno) February 22, 2026

Spalletti già insoddisfatto del mercato di gennaio

Va detto che Spalletti è già rimasto deluso dallo scorso mercato di gennaio. La sua priorità era una punta, considerato anche l’infortunio di Vlahovic, ma alla fine Comolli e soci non gliel’hanno presa… Ovviamente il campo sarà il primo giudice: senza la qualificazione in Champions, è praticamente impossibile che il matrimonio tra lui e la Juve possa andare avanti.