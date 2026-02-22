Atalanta
Clamoroso Spalletti: “Ha già deciso di lasciare la Juve”

Le ultime sul futuro del tecnico all’indomani della sconfitta col Como

Sui social e non solo, all’indomani del ko della Juve contro il Como, uno dei temi dominanti è anche il futuro di Luciano Spalletti, il cui contratto coi bianconeri scade alla fine della stagione. Rinnoverà o andrà via? Verrà esonerato al termine dell’annata?

Futuro Spalletti, tanti tifosi della Juve pensano che andrà via a fine stagione

Tanti tifosi juventini pensano che non verrà cacciato, ma che sarà lui a decidere di lasciare la panchina della Juve, perché sicuro che non gli verrà costruita una squadra competitiva. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Spalletti già insoddisfatto del mercato di gennaio

Va detto che Spalletti è già rimasto deluso dallo scorso mercato di gennaio. La sua priorità era una punta, considerato anche l’infortunio di Vlahovic, ma alla fine Comolli e soci non gliel’hanno presa… Ovviamente il campo sarà il primo giudice: senza la qualificazione in Champions, è praticamente impossibile che il matrimonio tra lui e la Juve possa andare avanti.

