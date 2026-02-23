Atalanta
Calvario infortuni: operazione e stagione ufficialmente finita

Nell’ultima partita di campionato ha subito la frattura scomposta della clavicola destra

Una stagione sfortunata è dire poco. L’ennesimo infortunio rischia concretamente di porre fine alla sua annata, considerati i tempi di recupero previsti per il ritorno in campo.

Calvario infortuni: operazione e stagione ufficialmente finita (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Un altro ko per Nicolò Rovella. Col Cagliari era tornato cinque mesi dopo l’ultimo stop, quello all’osso pubico che lo aveva costretto a un’assenza superiore ai 100 giorni. Senza contare quelli dovuti a una infiammazione allo stesso punto in cui si era infortunato a fine settembre, passato interamente ai box anche per un affaticamento muscolare.

Insomma, quello del centrocampista della Lazio è stato, anzi è un vero e proprio calvario. Sabato in casa del Cagliari, al rientro dopo cinque mesi, Rovella si è infortunato di nuovo: è uscito al 60′ per una frattura scomposta della clavicola destra.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il classe 2001 sta valutando di sottoporsi a un intervento, con tempi di recupero sui 2/3 mesi. In tal caso la sua stagione sarebbe finita all’Unipol Domus.

