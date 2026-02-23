Nell’ultima partita di campionato ha subito la frattura scomposta della clavicola destra

Una stagione sfortunata è dire poco. L’ennesimo infortunio rischia concretamente di porre fine alla sua annata, considerati i tempi di recupero previsti per il ritorno in campo.

Un altro ko per Nicolò Rovella. Col Cagliari era tornato cinque mesi dopo l’ultimo stop, quello all’osso pubico che lo aveva costretto a un’assenza superiore ai 100 giorni. Senza contare quelli dovuti a una infiammazione allo stesso punto in cui si era infortunato a fine settembre, passato interamente ai box anche per un affaticamento muscolare.

Insomma, quello del centrocampista della Lazio è stato, anzi è un vero e proprio calvario. Sabato in casa del Cagliari, al rientro dopo cinque mesi, Rovella si è infortunato di nuovo: è uscito al 60′ per una frattura scomposta della clavicola destra.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il classe 2001 sta valutando di sottoporsi a un intervento, con tempi di recupero sui 2/3 mesi. In tal caso la sua stagione sarebbe finita all’Unipol Domus.