Dimissioni immediate in casa Juve: l’annuncio scuote la Continassa

Caos totale in casa Juve il giorno dopo la sconfitta interna contro il Como: poco fa è arrivato un clamoroso annuncio.
Ore concitatissime in casa Juventus dopo il pesante ko interno contro il Como nell’anticipo serale della 26esima giornata di Serie A. I bianconeri sono ufficialmente in crisi e, dopo l’addio alla Coppa Italia e quello assai probabile alla Champions League, rischiano di dover salutare anche il quarto posto. La Roma, in caso di vittoria contro la Cremonese, porterebbe a 4 i punti di vantaggio su Yildiz e compagni a una settimana dallo scontro diretto in programma all’Olimpico.
Tra la varie critiche rivolte al club bianconero spiccano quelle di Paolo Bargiggia, che poco fa ha duramente commentato la situazione in casa Juve attraverso il proprio profilo X: “La Caporetto della Juventus controlla il Como. Ad oggi, 3 punti meno in campionato della squadra di Motta che giocava senza Bremer. Squadra indebolita dal mercato presuntuoso ed incompetente di Comolli e Chiellini che dovrebbero dimettersi per manifesta incapacità!“.
Situazione, dunque, da monitorare a pochi giorni dal ritorno di Champions League contro il Galatasaray di Osimhen: dopo il 5-2 subito a Istanbul, la Juve è vicina anche alla eliminazione dalla massima competizione continentale per club.