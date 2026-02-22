Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dimissioni immediate in casa Juve: l’annuncio scuote la Continassa

Foto dell'autore

Caos totale in casa Juve il giorno dopo la sconfitta interna contro il Como: poco fa è arrivato un clamoroso annuncio. 

Ore concitatissime in casa Juventus dopo il pesante ko interno contro il Como nell’anticipo serale della 26esima giornata di Serie A. I bianconeri sono ufficialmente in crisi e, dopo l’addio alla Coppa Italia e quello assai probabile alla Champions League, rischiano di dover salutare anche il quarto posto. La Roma, in caso di vittoria contro la Cremonese, porterebbe a 4 i punti di vantaggio su Yildiz e compagni a una settimana dallo scontro diretto in programma all’Olimpico.

Giorgio Chiellini
Chiellini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra la varie critiche rivolte al club bianconero spiccano quelle di Paolo Bargiggia, che poco fa ha duramente commentato la situazione in casa Juve attraverso il proprio profilo X: “La Caporetto della Juventus controlla il Como. Ad oggi, 3 punti meno in campionato della squadra di Motta che giocava senza Bremer. Squadra indebolita dal mercato presuntuoso ed incompetente di Comolli e Chiellini che dovrebbero dimettersi per manifesta incapacità!“.

Situazione, dunque, da monitorare a pochi giorni dal ritorno di Champions League contro il Galatasaray di Osimhen: dopo il 5-2 subito a Istanbul, la Juve è vicina anche alla eliminazione dalla massima competizione continentale per club.

/7
929

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie