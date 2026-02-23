Il Milan cala l’asso: rinforzo lampo dall’Atalanta

Milan attivissimo sul mercato dopo la sconfitta interna contro il Parma: ecco cosa sta succedendo a Milanello.

Dopo 24 risultati utili di fila, il Milan si arrende in casa al Parma (0-1) nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. Un ko pesantissimo che permettere all’Inter di allungare al comando della classifica, con 10 punti di vantaggio su Leao e compagni. Mancano ancora dodici giornate alla fine e nulla è ancora scritto, ma il gap tra nerazzurri e rossoneri inizia a essere importante.

Il Milan, però, vuole voltare immediatamente pagina e studia la strategia migliore per mettere a segno un super colpo di mercato in estate: tra gli obiettivi principali del direttore sportivo Tare figura sicuramente Honest Ovonranwen Ahanor, difensore nigeriano dell’Atalanta classe 2008. Il calciatore è legato alla Dea da un contratto fino al 30 giugno 2028 e la sua valutazione ha già superato i 20 milioni di euro, ma a Milanello vogliono assolutamente provarci.

Ahanor piace anche ad altre compagini di Serie A e non solo, anche se al momento proprio il Milan sembrerebbe essere in vantaggio sulla concorrenza nella corsa all’ex Genoa.