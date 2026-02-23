Thuram, pagano la clausola da 85 milioni: la destinazione

Il futuro di Marcus Thuram rischia di cambiare: ecco cosa potrebbe accadere al termine della stagione in corso.
Grazie alla vittoria sul campo del Lecce e alla sconfitta interna del Milan contro il Parma, l’Inter allunga al comando della classifica di Serie A e porta a 10 i punti di vantaggio sui cugini rossoneri. Un divario importante quando mancano dodici gare alla fine del campionato.
Occhio, però, anche al calciomercato Inter dove potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena in estate. Marcus Thuram – secondo l’esperto Fabrizio Romano – potrebbe infatti salutare l’Italia per trasferirsi in Inghilterra: all’interno del contratto del calciatore (in scadenza 30 giugno 2028) ci sarebbe una clausola rescissoria da 85 milioni di euro che alcune compagini di Premier League sarebbero disposte a pagare.
Una pessima notizia per Chivu e per i sostenitori nerazzurri che, dunque, rischia di dover salutare definitivamente l’attaccante francese in estate: seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende in casa Inter e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane.