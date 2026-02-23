Atalanta
Inter, in estate firma un big per 15 milioni: tutto deciso

Svolta importantissima in casa Inter in vista della prossima stagione: sembra ormai tutto deciso per la firma. 

Ha messo a segno la rete del definitivo 2-0 sul campo del Lecce, dimostrando di essere uno degli elementi più importanti della rosa dell’Inter. Emmanuel Obafemi Akanji ormai non ha bisogno di presentazioni e il suo valore è sotto gli occhi di tutti, a tal punto che la dirigenza nerazzurra avrebbe già deciso di trattenerlo a Milano ancora a lungo.

Akanji in azione
Akanji (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito in queste ore dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, Marotta avrebbe già deciso di riscattare il centrale svizzero classe ’95 dal Manchester City indipendentemente dalla vittoria dello scudetto. L’affare dovrebbe concretizzarsi sulla base di 15 milioni di euro, mentre Akanji firmerà il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028, con un’opzione per il 2029- Il suo ingaggio si aggirerà sui 4 milioni di euro netti a stagione, cifre importanti per un calciatore che sta dimostrando di essere davvero importante. Una splendida notizia, insomma, per tutti i sostenitori nerazzurri e per l’allenatore Cristian Chivu.

