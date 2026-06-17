Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Amorim è già pronto a dare l’ok: prima cessione in casa Milan

Foto dell'autore

Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan ed è già al lavoro per la costruzione della nuova rosa a sua disposizione.

Ruben Amorim
Amorim lavora già al mercato del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Durante i primi colloqui con la proprietà rossonera il tecnico ha dato le indicazioni su quelle che sono le sue idee sui calciatori presenti in rosa e su chi potrebbe salutare il Milan durante l’estate.

Uno dei giocatori che potrebbe dire addio a Milanello nelle prossime settimane è sicuramente Ruben Loftus-Cheek con l’inglese che non sembra rientrare nei piani del club per il futuro. Il suo contratto con il Milan scadrà nel giugno del 2027 e la società vuole provare a monetizzare quanto più possibile dalla sua partenza chiedendo circa 12 milioni di euro per la sua cessione.

Sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Premier League anche se, per il momento, nessuna si è fatta avanti concretamente per presentare un’offerta ai rossoneri.

5248

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU