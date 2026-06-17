Amorim è già pronto a dare l’ok: prima cessione in casa Milan

Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan ed è già al lavoro per la costruzione della nuova rosa a sua disposizione.

Durante i primi colloqui con la proprietà rossonera il tecnico ha dato le indicazioni su quelle che sono le sue idee sui calciatori presenti in rosa e su chi potrebbe salutare il Milan durante l’estate.

Uno dei giocatori che potrebbe dire addio a Milanello nelle prossime settimane è sicuramente Ruben Loftus-Cheek con l’inglese che non sembra rientrare nei piani del club per il futuro. Il suo contratto con il Milan scadrà nel giugno del 2027 e la società vuole provare a monetizzare quanto più possibile dalla sua partenza chiedendo circa 12 milioni di euro per la sua cessione.

Sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Premier League anche se, per il momento, nessuna si è fatta avanti concretamente per presentare un’offerta ai rossoneri.