La Juve non crede ai suoi occhi: c’è la fila per Openda

L’attaccante belga ha diversi estimatori e il club bianconero è pronto a cederlo

Due gol in trentasette presenze complessive. Se la Juventus non è riuscita a qualificarsi alla prossima Champions League, la colpa è anche della pochezza offensiva di Lois Openda e di tutto il reparto avanzato. Arrivato a Torino in prestito con obbligo di riscatto, l’attaccante belga è costato la bellezza di 44 milioni di euro complessivi.

Una cifra che, a meno di infatuazioni inspiegabili, difficilmente consentirà alla Vecchia Signora di fare plusvalenze con una cessione estiva. Per questo, in casa bianconera non si esclude anche una partenza in prestito con riscatto legato a condizioni non difficilissime, per un pacchetto complessivo da 35-40 milioni di euro.

La buona notizia per Giovanni Carnevali è che, nonostante la stagione horror, l’ex Lipsia può ancora contare su qualche estimatore. Secondo Team Talk, infatti, oltre al Leeds, anche l’Everton dei Friedkin e il Nottingham Forest sarebbero interessati all’attaccante 26enne.