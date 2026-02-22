Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Kostic con una nuova maglia in Serie A: affare a zero

Foto dell'autore

Cambia improvvisamente il futuro di Kostic: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo l’esterno della Juventus. 

All’arrivo di Spalletti, era stato impiegato come titolare andando anche segno sul campo della Cremonese ma poi Filip Kostic ha perso posizioni nelle gerarchie dell’allenatore della Juventus e oggi gioca pochissimo. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, sono diversi i club che fiutano quello che sarebbe un super affare a parametro zero.

Kostic rilanciato da Spalletti
Kostic (Ansa) – Calciomercato.it

A cominciare dal Como, che lo aveva cercato già nello scorso mercato estivo. Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Fabregas apprezzerebbe tantissimo l’esterno serbo classe ’92 e adesso la dirigenza del club lombardo sarebbe pronta a rifarsi sotto per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare.

Il Como è ormai una grandissima realtà del calcio italiano e, dunque, Kostic potrebbe accettare un eventuale trasferimento nel club allenato da Fabregas, anche se sullo sfondo resiste la candidatura del Benfica allenato da Mourinho. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.

/7
927

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie