Kostic con una nuova maglia in Serie A: affare a zero

Cambia improvvisamente il futuro di Kostic: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo l’esterno della Juventus.

All’arrivo di Spalletti, era stato impiegato come titolare andando anche segno sul campo della Cremonese ma poi Filip Kostic ha perso posizioni nelle gerarchie dell’allenatore della Juventus e oggi gioca pochissimo. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, sono diversi i club che fiutano quello che sarebbe un super affare a parametro zero.

A cominciare dal Como, che lo aveva cercato già nello scorso mercato estivo. Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Fabregas apprezzerebbe tantissimo l’esterno serbo classe ’92 e adesso la dirigenza del club lombardo sarebbe pronta a rifarsi sotto per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare.

Il Como è ormai una grandissima realtà del calcio italiano e, dunque, Kostic potrebbe accettare un eventuale trasferimento nel club allenato da Fabregas, anche se sullo sfondo resiste la candidatura del Benfica allenato da Mourinho. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.