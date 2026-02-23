L’assurda notizia sulla panchina nerazzurra: il ‘Cholo’ al posto di un Chivu in odore di Scudetto

Non è il 1° aprile, ma sembra esserlo ascoltando cosa è stato detto in Spagna: Diego Simeone “ha un precontratto con l’Inter”. Pipi Estrada, a ‘El Chiringuito’, ha sganciato quella che è molto più di una bomba di mercato: l’anno prossimo il ‘Cholo’ sulla panchina nerazzurra, tornando dove ha militato da calciatore per due anni, dal 1997 al 1999, vincendo una Coppa Uefa.

Ovviamente questa è una fake news grande quanto una casa. Ma perché l’Inter dovrebbe mandare via Chivu, in odore di Scudetto visto il +10 sul Milan? Peraltro Simeone ha un altro anno di contratto con l’Atletico e, soprattutto, uno stipendio monstre (22/24 milioni l’anno) del tutto fuori dalla portata del club di viale della Liberazione come dell’intera Serie A.

💣 “SIMEONE tiene un PRECONTRATO con el INTER para la temporada que viene”. 📺 Bru-tal pipíldora de @PipiEstrada1 en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/MPAlRDB5dd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 23, 2026

Nel passato anche recente il 55enne non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare un giorno l’Inter, idem la Lazio con la quale vinse lo Scudetto nel 2000, ma dalle parole non si è mai passati ai fatti.

Si sbaglierebbe nell’escludere a priori un suo addio all’Atletico, del quale è il simbolo, alla fine di questa stagione, la quindicesima (!) alla guida dei ‘Colchoneros’, così come nel dare anche una piccolissima chance a un suo approdo sulla panchina dell’Inter. Nel calcio nulla è impossibile, tranne stavolta…