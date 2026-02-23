Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Difficile il riscatto di Fullkrug da parte del Milan, la strategia dei rossoneri

Foto dell'autore

Sembra essersi fatto sempre più difficile il riscatto di Niclas Fullkrug da parte del Milan con l’attaccante tedesco che, alla fine del campionato, dovrebbe tornare al West Ham.

Fullkrug
Milan, difficile il riscatto di Fullkrug (Ansa Foto) – calciomercato.it

Al momento la squadra londinese è in piena lotta per non retrocedere, ma appare certo che il centravanti non resterà a Londra in vista della prossima stagione.

Il Milan, dal canto suo, appare intenzionato a cambiare molto in attacco in vista della prossima stagione con il club pronto a portare a disposizione di Massimiliano Allegri due nuovi attaccanti. Appaiono destinati all’addio sia Fullkrug che Santiago Gimenez, con Nkunku che potrebbe salutare in caso di buona offerta per il suo cartellino.

Nonostante i costi ridotti dell’eventuale riscatto di Fullkrug (circa 5 milioni di euro), il Milan non vorrebbe investire su un classe 1993, provando a tenere il denaro a disposizione per nuovi calciatori più giovani.

L’idea della società rossonera è quella di cambiare molto, puntando su Leao e Pulisic, ai quali dovrebbero essere affiancati due nuovi attaccanti con uno di questi che dovrà essere il nuovo centravanti titolare. Il sogno è sempre Dusan Vlahovic anche se il serbo appare pronto a riaprire i contatti con la Juventus per il rinnovo.

/7
928

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie