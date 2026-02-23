Sembra essersi fatto sempre più difficile il riscatto di Niclas Fullkrug da parte del Milan con l’attaccante tedesco che, alla fine del campionato, dovrebbe tornare al West Ham.
Al momento la squadra londinese è in piena lotta per non retrocedere, ma appare certo che il centravanti non resterà a Londra in vista della prossima stagione.
Il Milan, dal canto suo, appare intenzionato a cambiare molto in attacco in vista della prossima stagione con il club pronto a portare a disposizione di Massimiliano Allegri due nuovi attaccanti. Appaiono destinati all’addio sia Fullkrug che Santiago Gimenez, con Nkunku che potrebbe salutare in caso di buona offerta per il suo cartellino.
Nonostante i costi ridotti dell’eventuale riscatto di Fullkrug (circa 5 milioni di euro), il Milan non vorrebbe investire su un classe 1993, provando a tenere il denaro a disposizione per nuovi calciatori più giovani.
L’idea della società rossonera è quella di cambiare molto, puntando su Leao e Pulisic, ai quali dovrebbero essere affiancati due nuovi attaccanti con uno di questi che dovrà essere il nuovo centravanti titolare. Il sogno è sempre Dusan Vlahovic anche se il serbo appare pronto a riaprire i contatti con la Juventus per il rinnovo.