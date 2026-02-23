Juventus, sarà rivoluzione tra i pali: Di Gregorio più 20 milioni per il nuovo portiere

L’ex Monza e Inter è ormai un caso alla Continassa: la lista della Juve per la porta, c’è un nome in pole. Via anche Perin in estate

La Juventus esce con le ossa rotte dall’ultima settimana con le tre sconfitte consecutive tra Inter, Galatasaray e Como che hanno complicato maledettamente la stagione della squadra bianconera.

L’allarme era già scattato nel tracollo del secondo tempo di Istanbul, certificato dall’apatica prestazione contro i lariani. L’Allianz Stadium torna a contestare, con Spalletti che stavolta non è riuscito a trovare le contromisure per uscire indenne dalla trappola Fabregas. La Juve fatica maledettamente in avanti, ma anche dietro è allarme rosso senza la presenza di Bremer (e ieri anche di Kalulu).

A far discutere e non poco è il rendimento di Michele Di Gregorio, ancora una volta in difficoltà dopo la papera nel Derby d’Italia della scorsa settimana contro l’Inter.

Calciomercato Juve, scambio con l’Atalanta: Di Gregorio più cash per Carnesecchi

L’ex Monza mette nei guai la Juventus anche con il Como, aprendo la strada ai lariani nel successo dello ‘Stadium’ che certifica la crisi di febbraio dei bianconeri.

L’erroraccio sul vantaggio di Vojvoda costa carissimo, con la ‘Vecchia Signora’ che si interroga sul futuro di Di Gregorio. Ci sono sempre meno certezze sulla permanenza del classe ’97 sotto la Mole e il segnale sono i movimenti della dirigenza della Continassa per reperire un estremo difensore più affidabile in vista della prossima stagione. La Juve vuole puntare su un profilo giovane e di prospettiva: Vicario, Caprile e Falcone restano nei radar, anche se in pole c’è Carnesecchi.

Per strapparlo all’Atalanta servirà però un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro, con la società bianconera che per abbassare il prezzo potrebbe mettere sul piatto il cartellino dello stesso Di Gregorio (valutato circa 20 milioni) più una parte cash. L’attuale portiere della Juventus – che ha mercato anche in Inghilterra – proverebbe a rilanciarsi in un ambiente con meno pressioni rispetto a Torino.

Juventus, via anche Perin: il baby Daffara o l’esperienza di De Gea

Intanto Di Gregorio rischia il posto nelle prossime due gare decisive con Galatasaray e Roma, con Spalletti che valuta un avvicendamento con Perin tra i pali.

Se il destino del guardiapali milanese resta in bilico, sembra scontato l’addio invece dell’ex Genoa a fine campionato. La Juventus in quel potrebbe richiamare alla base il baby Daffara, in grande evidenza in Serie B con la maglia dell’Avellino (dov’era arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto e controriscatto). In alternativa i bianconeri si affiderebbero a un portiere di esperienza come De Gea, in caso di divorzio dello spagnolo con la Fiorentina.