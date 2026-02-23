Atalanta
La Juve corre ai ripari: il primo rinforzo arriva dalla Fiorentina

Juve pronta a correre ai ripari sul mercato: sono diversi i nomi che circolano, ma occhio a un big della Fiorentina. 

Anche ieri ha deluso, per l’ennesima volta in questa stagione. Michele Di Gregorio è ormai il lontano parente dello splendido portiere apprezzato qualche anno fa a Monza e nella gara di sabato sera contro il Como si è reso protagonista di un grave errore su conclusione di Vojvoda per il momentaneo 0-1 a favore della squadra di Fabregas.

Ora la società di corso Galileo Ferraris starebbe cominciando a guardarsi intorno per trovare un nuovo portiere: Di Gregorio non è sembrato fin qui all’altezza di una squadra come la Juventus e in estate potrebbe fare le valigie.  Sono diversi i nomi che circolano per la sua sostituzione, da Carnesecchi a Vicario, ma l’ultima idea si chiama David De Gea: l’estremo difensore spagnolo classe ’90 è desinato a lasciare la Fiorentina al termine della stagione in corso e piace soprattutto per la grandissima esperienza internazionale.

I costi sono sicuramente inferiori rispetti alle eventuali operazioni per Carnesecchi e Vicario e, dunque, la Juve potrebbe alla fine affidarsi proprio all’ex Manchester United nella stagione 2026/2027.

