JUVENTUS ESCLUSIVO AGENTE RUGANI / Dopo una lunga estate di rumors e indiscrezioni, Daniele Rugani è rimasto alla Juventus del nuovo corso targato Maurizio Sarri. Il difensore è stato in bilico fino alle ultime ore prima del gong della campagna trasferimenti, ma complice anche il grave infortunio di capitan Chiellini è stato confermato in bianconero dalla dirigenza della Continassa.

Davide Torchia, intercettato in esclusiva da Calciomercato.it, ha svelato alcuni retroscena sulle trattative estive che hanno coinvolto il proprio assistito: "Non è un segreto: la squadra con cui siamo stati più vicini è la Roma.

C'erano altre soluzioni, anche all'estero. La Roma, non per questioni tecniche ma per altro dove non entro nel merito, non è andata poi avanti. E' questa tutta la verità - ha spiegato l'agente di Rugani - La Juventus però ha sempre avuto fiducia nel ragazzo e sarebbe stato un trasferimento non a cuor leggero. Alla fine credo che alla Juve siano rimasti contenti che sia finita così, al netto ovviamente dell'infortunio di Chiellini che non vorremmo mai augurare a nessuno. Rugani ha giocato una media del 40% delle partite della Juve, solo sette giocatori superano il 50% l'anno - ha proseguito Torchia - E l'ha fatto quattro anni fa arrivando a 21anni a Torino e dove ha trovato Chiellini,, ovvero tre tra i più forti difensori d'Europa. Perciò, anche adesso con Sarri in panchina, accetterà la stessa concorrenza".