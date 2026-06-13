Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Adzic-Juve, sì alla cessione in prestito: dove giocherà

Foto dell'autore

Il centrocampista del club bianconero e della nazionale montenegrina via dalla Continassa per fare esperienza altrove. 

Tutti ricordano la sua splendida conclusione da fuori area che lo scorso 13 settembre regalava in extremis alla Juve la vittoria contro l’Inter (4-3), ma da quel momento Vasilije Adzic non ha quasi mai più giocato e adesso appare ormai imminente una sua separazione dal club bianconero nel corso di questa estate.

Juventus, le ultime sul futuro di Adzic
Vassilje Adzic (Ansa) – Calciomercato.it

La Juve, però, crede fortemente nelle qualità del centrocampista montenegrino classe 2006 e lo cederà con la formula del prestito, per permettergli di farsi le ossa e di acquisire ulteriore esperienza prima di un suo ritorno alla base.

Sulle sue tracce ci sono diversi club ma al momento le principali candidate sarebbero Sassuolo, Parma e Cagliari: attenzione soprattutto al club neroverde visto che il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juve, Giovanni Carnevali, arriva proprio dal Sassuolo. Chi la spunterà alla fine in questa volata a tre?

4940

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU