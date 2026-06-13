Adzic-Juve, sì alla cessione in prestito: dove giocherà

Il centrocampista del club bianconero e della nazionale montenegrina via dalla Continassa per fare esperienza altrove.

Tutti ricordano la sua splendida conclusione da fuori area che lo scorso 13 settembre regalava in extremis alla Juve la vittoria contro l’Inter (4-3), ma da quel momento Vasilije Adzic non ha quasi mai più giocato e adesso appare ormai imminente una sua separazione dal club bianconero nel corso di questa estate.

La Juve, però, crede fortemente nelle qualità del centrocampista montenegrino classe 2006 e lo cederà con la formula del prestito, per permettergli di farsi le ossa e di acquisire ulteriore esperienza prima di un suo ritorno alla base.

Sulle sue tracce ci sono diversi club ma al momento le principali candidate sarebbero Sassuolo, Parma e Cagliari: attenzione soprattutto al club neroverde visto che il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juve, Giovanni Carnevali, arriva proprio dal Sassuolo. Chi la spunterà alla fine in questa volata a tre?