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La Juve dà l’ok alla partenza di David: 30 milioni di euro

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Le strade del club bianconero e dell’attaccante canadese sembrano destinate a separarsi: le ultimissime. 

La sua prima stagione in Italia è stato davvero deludente e, a questo punto, le strade di Jonathan David e della Juventus potrebbero davvero separarsi nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante canadese vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma la Juve spara alto per il suo cartellino.

David in azione con la Juve
David (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe deciso di cedere David soltanto in caso di offerte da 25-30 milioni di euro, cifra importante che assicurerebbe alla Juve un’ottima plusvalenza visto che il giocatore è approdato dal Lille a parametro zero appena dodici mesi fa.

Insieme a David, anche Openda potrebbe cambiare aria: la Juve, dunque, si appresta a stravolgere completamente il suo reparto offensivo che dovrà già rinunciare a Dusan Vlahovic che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Una vera e proprio rivoluzione, insomma, alla Continassa.

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