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Juve e Roma avvisate: servono 25 milioni per il brasiliano

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I due club hanno stanno monitorando diversi obiettivi condivisi

Da un lato c’è l’esigenza di costruire una rosa attrezzata per affrontare il ritorno in Champions League dopo tanti anni, dall’altro la necessità di fare una piccola rivoluzione per riscattare le delusioni di fine stagione. Animate da questi propositi, Juventus e Roma sono tra le squadre più attive in vista del calciomercato estivo.

Gasperini e Spalletti
Juve e Roma avvisate: servono 25 milioni per il brasiliano (Foto generata con AI) – calciomercato.it

Tra i tanti obiettivi condivisi dalle due dirigenze, nella giornata di ieri è emerso anche un nome assolutamente nuovo. Secondo Gaucha ZH, infatti, insieme alla Fiorentina, Vecchia Signora e Lupa sarebbero sulle tracce di Viery.

Secondo il sito brasiliano, il prezzo del difensore classe 2005 è di 15 milioni di euro, mentre stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, la valutazione iniziale del club gaucho è di addirittura 25-30 milioni. Una cifra molto elevata che va letta anche come avviso ai naviganti inglesi, visto che il calciatore è accostato anche a Brighton, Newcastle, Sunderland e Tottenham.

 

 

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