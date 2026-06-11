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Comolli (ma non solo) ai titoli di coda: la Juve riparte da Carnevali | CM

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Il Ceo bianconero vicino al licenziamento dopo l’ultima e disastrosa stagione: l’attuale Dg del Sassuolo pronto a raccoglierne l’eredità.

Grafica Comolli
Juve, Comolli dice addio (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Terremoto alla Juventus. Damien Comolli è infatti in uscita dalla Juventus, con la scelta netta della proprietà di interrompere il rapporto con il dirigente francese dopo i deludenti risultati dell’ultima stagione.

La cura Comolli non ha dato i frutti sperati, con l’ex Tolosa che aveva sostituito Giuntoli a capo della dirigenza bianconera la scorsa estate. Mercato disastroso e obiettivo Champions fallito: il francese paga i risultati pessimi sul campo e anche i rapporti non idillici con il resto dei dirigenti e soprattutto il tecnico Luciano Spalletti.

Comolli silurato da Elkann: come cambia la dirigenza della Juventus

Un’intesa mai sbocciata e sempre turbolenta tra l’allenatore di Certaldo e Comolli, con l’ex Ct della Nazionale che in più occasioni aveva lanciato anche delle frecciate pubbliche al Ceo bianconero.

Tensioni inoltre anche con Chiellini, l’unico certo di restare in società insieme a Spalletti e che hanno sempre conservato la stima e la fiducia di John Elkann. In bilico ci sono anche il Direttore sportivo Ottolini e soprattuto il Dt Modesto, mentre per ereditare la poltrona di Comolli in prima linea c’è Giovanni Carnevali come raccolto da Calciomercato.it.

L’attuale Dg del Sassuolo viene ritenuto il profilo più adatto dalla proprietà per una nuova ripartenza e dare finalmente la svolta alla Continassa. Occhio, inoltre, anche a un possibile ritorno di Tognozzi in caso di separazione dal
ds Ottolini.

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