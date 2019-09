BOLOGNA BIGON / Il Bologna ha chiuso il mercato estivo con i colpi Medel e Dominguez. Quest'ultimo, almeno fino a gennaio, resterà al Velez. Il Ds felsineo Riccardo Bigon si è soffermato sulla situazione del talento argentino a margine dell'ultima giornata del calciomercato: "Abbiamo la possibilità di scegliere se ripotarlo a gennaio. L'abbiamo inseguito e voluto, prima riusciremo a portarlo a Bologna e meglio sarà.

Anche se bisognerà vedere le condizioni, i bisogni che avremo e quali saranno le richieste di mister Mihajlovic da qui alla finestra invernale", ha dichiarato Bigon dall'Hotel 'Sheraton Milan San Siro' come raccolto anche dal nostro inviato.

L'uomo mercato del Bologna non smentisce l'interesse in questa finestra per il genoano Kouame: "Nel corso del calciomercato ci sono cento possibilità, si imbastiscono delle trattative e si prendono informazioni. Poi tante non vanno a compimento. Siamo soddisfatti della nostra rosa, abbiamo costruito una squadra competitiva. Pensiamo di entrare in campo e di poter dire la nostra ogni partita. Ma sarà il campo, come sempre, a darci le risposte".

Infine, Bigon ritorna sulla cessione di Pulgar: "Aveva la clausola, la Fiorentina l'avrà avvicinato e il calciatore ha detto di sì. Gli avevamo chiesto cosa volesse fare, lui legittimamente ha espresso la volontà di cambiare perché aveva la possibilità di farlo. Per fortuna abbiamo dei buoni rapporti con tante società: la Fiorentina è stata molto ferma nel cercare di non esercitare la clausola mandandoci una raccomandata, ma abbiamo trovato una accordo tra di noi che fosse un po' più vantaggioso per il Bologna. Per i buoni rapporti tra club, la Fiorentina ha voluto comportarsi in maniera molto elegante".