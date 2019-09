MILAN BOBAN CALCIOMERCATO / Il bilancio sul calciomercato Milan dato da Boban intervistato a 'Sky': "Calciomercato? Pesante spero che la Fifa lo accorci un po'. Dura troppo, stressi la squadra l'allenatore, ci comincia a giocare e si cambiano ancora i giocatori. C'è un po' di casino ma quello che sappiamo c'è sempre nel calciomercato, soprattutto in Italia. Grande forza grande carattere, può dare energia nuova: può giocare più ruoli, è un ragazzo molto serio, cresciuto tanto anche tecnicamente. Siamo felici che sia arrivato".

PRIMO PASSO - "Strategia aziendale è puntare sui giovani ma questo è il Milan: servono giocatori con esperienza e forza, alcuni ce li abbiamo in squadra, qualche giovane che è diventato già leader. Siamo una squadra con tanti giovani, forse troppi: qualcuno di esperienza sarebbe servito.

E' un processo, i milanisti si aspettano tanti: il Milan è una società grande e non può accettare di stare a metà classifica ma non si arriva in un giorno dove eravamo una volta".

MODRIC E CORREA - "Modric era improbabile. Lui è un grande milanista, un amico, un giocatore straordinario: aveva passione di venire ma non siamo arrivati mai alle cose concrete. Ha detto che dopo una stagione brutta non si può lasciare il Real Madrid. Per Correa non ci siamo trovati sugli aspetti economici. Ci sono stati anche altri giocatori non presi in quella posizione e chissà che non sia un bene. Si vedrà nel tempo se abbiamo fatto bene o male: tanta gente non conosce questi giocatori, ma siamo convinti che presto saranno giocatori importanti".

ELLIOTT - "Non li ho sentiti propri. Eravamo sempre in ufficio fino alle 2-3 di mattina. Non è una rivoluzione, ci sono giocatori nuovi che possono arricchire la rosa. Volevamo cambiare e migliorare la struttura. Se acquisti un calciatore di 100 milioni non ti cambia la squadra, meglio acquistarne qualcuno che migliora la struttura della squadra".