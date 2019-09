CALCIOMERCATO SAMPDORIA FOFANA / Seko Fofana torna, dopo un anno, nel mirino della Sampdoria in queste ultime ore del mercato estivo.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il club blucerchiato è a caccia di rinforzi anche per la mediana e l'ivoriano dell'è tra i nomi sulla lista. Il tentativo del club blucerchiato si poggia sulla formula del prestito, ma non è escluso che possa essere aggiunto un diritto di riscatto. Il club della famiglia, come noto osso duro e bottega cara, valuta il classe '95 sui 10-15 milioni di euro.