CAGLIARI NAINGGOLAN / Radja Nainggolan si racconta in una lunga intervista. Da poco approdato al Cagliari, l'esperto centrocampista ha parlato della sua vita privata svelando alcuni particolari: "Non lo cambio certo perché me lo chiedono. Poi, prendo atto che a qualcuno non sta bene e me ne assumo le conseguenze. Ogni tanto qualche bicchiere lo bevo, mi piace, ma so quando lo devo fare e quando no. Se passo una serata in allegria con amici non faccio male a nessuno. L’importante è fare bene il proprio lavoro - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Seguo l’istinto. Non ho la testa del calciatore. Ho tanto carattere, ma cerco di vivere come una persona normale. E poi, nella vita succedono cose che non possiamo controllare. Io non devo essere un buon esempio per i bambini.

Ho due figlie e devo crescere loro. Io la penso così: essere sé stessi è il miglior esempio, in un mondo pieno di finti e di lecchini. La sbronza più bella? La sambuca".

Inine, Nainggolan ha parlato anche di sua moglie: "Cagliari? Una mia scelta. Resa più facile anche dai problemi di mia moglie. Ora sta con la sua famiglia, i genitori, le amiche del cuore e questo le fa bene. È una situazione difficile, ma sta lottando alla grande. Lei è una donna forte. Magari capita un giorno o due che sta più debole, ma poi si riprende. Ho pensato subito alle nostre due bambine. Questa cosa di Claudia l’ho già vissuta con mia madre. Nel caso di mia moglie, la fortuna è che l’abbiamo operata subito. L’altra fortuna è che gioco a calcio. Mi aiuta a liberare la mente”.