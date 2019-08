BRESCIA GENOA ROMULO DONATI / Nuovo nome finito nella lista del Brescia. Il club neopromosso, dopo il colpo Balotelli, sogna un altro nome di livello da regalare ad Eugenio Corini. E il giocatore in questione sarebbe Romulo.

Lo riferisce 'Sky Sport', che sottolinea come l'italo-brasiliano sia finito nel mirino del presidente. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il giocatore è in uscita e la trattativa è in corso e potrebbe andare in porto addirittura nelle prossime ore. Nel caso in cui l'esterno dovesse trasferirsi in Lombardia, ilpunterebbe su Giulio, svincolato dopo l'esperienza al Mainz.