ESCLUSIVO - Lecce-Imbula, c'è l'accordo: i dettagli

LECCE IMBULA / Il Lecce e Giannelli Imbula sono ormai promessi.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , il Lecce ha raggiunto l'accordo per il trasferimento di Giannelli Imbula dallo Stoke City che in passato poteva già arrivare in Italia, fu ad un passo dal. L'operazione, condotta dall’intermediario Francesco Miniero, si è chiusa con quest'intesa: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni che diventa obbligo in caso di salvezza. Il centrocampista classe 1992 è atteso in Salento, dove domani dovrebbe sostenere le visite mediche.