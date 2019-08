CALCIOMERCATO ROMA BOATENG / Contro il Genoa all'Olimpico, la Roma ha confermato di aver bisogno con urgenza di un rinforzo di spessore al centro della difesa. Rinforzo che, a meno di ripensamenti, non sarà rappresentato da Jerome Boateng.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , un agente-intermediario vicino sia al- ben disposto alla cessione per almeno 15 milioni di euro - che allo stesso calciatore, ha proposto appunto il 30enne tedesco, non rientrante nei piani di, a Gianluca. La risposta del direttore sportivo giallorosso è stata negativa. Probabile che il classe '88 sia stato 'bocciato' anzitutto per una questione economica, considerato il suo ricco ingaggio.

Per il ruolo di centrale, rimane molto forte la candidatura di Daniele Rugani. Attualmente, però, non sono emerse novità degne di nota e non ci sono in programma nuovo incontri tra le parti.