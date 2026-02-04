Roma, piena sintonia sul mercato tra Gasperini e la società: i dettagli | CM

Le ultime in casa Roma dopo il ko rimediato sul campo dell’Udinese: ecco cosa sta succedendo a Trigoria.

Donyell Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza. Tre acquisti degni di nota nel reparto offensivo che hanno permesso, senza ombra di dubbio, alla Roma di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. I giallorossi ci hanno provato fino alla fine per Giacomo Raspadori, finito poi all’Atalanta, ma Gian Piero Gasperini può ritenersi comunque soddisfatto per il grande lavoro svolto dalla società.

Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, tutti gli acquisti estivi e di gennaio messi a segno dalla Roma sarebbero stati concordati con l’allenatore e, dunque, ci sarebbe piena sintonia tra le parti, nonostante il rapporto non proprio idilliaco tra il direttore sportivo Frederic Massara e lo stesso Gasperini.

L’ex tecnico dell’Atalanta crede fortemente nel valore della rosa e nella qualificazione alla prossima Champions League: il sorpasso effettuato al quarto posto dalla Juve non fa paura e a Trigoria si punta a invertire immediatamente la rotta, a cominciare dal prossimo turno di campionato contro il Cagliari (9 febbraio).