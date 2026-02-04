Roma, piena sintonia sul mercato tra Gasperini e la società: i dettagli | CM

Atalanta
Roma, piena sintonia sul mercato tra Gasperini e la società: i dettagli

Le ultime in casa Roma dopo il ko rimediato sul campo dell’Udinese: ecco cosa sta succedendo a Trigoria. 

Donyell Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza. Tre acquisti degni di nota nel reparto offensivo che hanno permesso, senza ombra di dubbio, alla Roma di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. I giallorossi ci hanno provato fino alla fine per Giacomo Raspadori, finito poi all’Atalanta, ma Gian Piero Gasperini può ritenersi comunque soddisfatto per il grande lavoro svolto dalla società.

I calciatori della Roma fanno festa
Festa Roma (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, tutti gli acquisti estivi e di gennaio messi a segno dalla Roma sarebbero stati concordati con l’allenatore e, dunque, ci sarebbe piena sintonia tra le parti, nonostante il rapporto non proprio idilliaco tra il direttore sportivo Frederic Massara e lo stesso Gasperini.

L’ex tecnico dell’Atalanta crede fortemente nel valore della rosa e nella qualificazione alla prossima Champions League: il sorpasso effettuato al quarto posto dalla Juve non fa paura e a Trigoria si punta a invertire immediatamente la rotta, a cominciare dal prossimo turno di campionato contro il Cagliari (9 febbraio).

