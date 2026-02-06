Concluso il mercato di gennaio con diversi acquisti, soprattutto per quello che riguarda la zona offensiva del campo, per la Roma è già tempo di pensare a quelle che dovranno essere le mosse da attuare per la prossima stagione.
I capitolini saranno chiamati a rispettare i paletti imposti dalla UEFA per quello che riguarda il Fair Play finanziario, pena il rischio di sanzioni molto pesanti da parte dell’UEFA. Non è da escludere, nel caso in cui il club non dovesse rispondere alle richieste della UEFA, che si possa giungere al blocco del mercato per i giallorossi.
Il club sarà chiamato a sistemare i conti con la società che punterà anche ad un sostanziale abbassamento degli ingaggi.