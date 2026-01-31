Roma, sì definitivo: il nuovo esterno è un nome clamoroso | CM

Svolta importantissima in casa Roma proprio in questi minuti: l’affare è ormai ai dettagli e il trasferimento in giallorosso sembra fatto.

Gian Piero Gasperini è stato accontentato. L’allenatore della Roma, infatti, sta per abbracciare un nuovo esterno d’attacco che andrà a rinforzare la rosa giallorossa in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia scoppiettante e complicata. Nuovo esterno che quasi sicuramente non sarà Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta, né Christopher Nkunku del Milan.

Il nuovo nome è quello di Bryan Zaragoza, spagnolo classe 2001 attualmente in prestito dal Bayern Monaco al Celta Vigo. E ora ecco la svolta. Stando ad alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, l’operazione per portare il 24enne originario di Malaga nella capitale sarebbe ormai ai dettagli: si ragiona sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato al termine della stagione in corso.

Due indizi avvicinano Zaragoza alla Roma: il calciatore ha già dato l’ok all’eventuale trasferimento in Italia, mente fa rumore anche la sua esclusione dalla lista dei convocati del Celta in vista della gara di domani contro il Getafe. Zaragoza-Roma, ci siamo davvero e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.