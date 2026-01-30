Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Roma torna su Benjamin Dominguez, nuovo tentativo giallorosso | CM

Foto dell'autore

Ritorno di fiamma per la Roma sul mercato con i giallorossi che starebbero valutando il colpo Benjamin Dominguez dal Bologna in vista della seconda parte di campionato.

Benjamin Dominguez
La Roma torna su Benjamin Dominguez (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno offensivo argentino piace e non poco a Gian Piero Gasperini che lo vorrebbe nella capitale per rinforzare un reparto offensivo che deve fare i conti con alcuni problemi, soprattutto dal punto di vista della condizione fisica.

Cercato a lungo durante la scorsa estate, il calciatore del Bologna è rimasto alla corte di Vincenzo Italiano, facendo una grande fatica nel trovare spazio in campo soprattutto nei primi mesi. Nelle ultime settimane il minutaggio per il giovane attaccante appare aumentato, ma è sempre indietro nelle gerarchie dell’attacco rossoblu.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nel caso in cui il Bologna dovesse aprire ad una cessione in prestito con diritto di riscatto l’affare potrebbe concludersi positivamente nelle prossime ore con Gasperini che avrebbe a disposizione un calciatore che apprezza molto e che potrebbe rendersi utile dando nuove possibilità di modulo ai giallorossi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie