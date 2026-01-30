Ritorno di fiamma per la Roma sul mercato con i giallorossi che starebbero valutando il colpo Benjamin Dominguez dal Bologna in vista della seconda parte di campionato.

L’esterno offensivo argentino piace e non poco a Gian Piero Gasperini che lo vorrebbe nella capitale per rinforzare un reparto offensivo che deve fare i conti con alcuni problemi, soprattutto dal punto di vista della condizione fisica.

Cercato a lungo durante la scorsa estate, il calciatore del Bologna è rimasto alla corte di Vincenzo Italiano, facendo una grande fatica nel trovare spazio in campo soprattutto nei primi mesi. Nelle ultime settimane il minutaggio per il giovane attaccante appare aumentato, ma è sempre indietro nelle gerarchie dell’attacco rossoblu.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nel caso in cui il Bologna dovesse aprire ad una cessione in prestito con diritto di riscatto l’affare potrebbe concludersi positivamente nelle prossime ore con Gasperini che avrebbe a disposizione un calciatore che apprezza molto e che potrebbe rendersi utile dando nuove possibilità di modulo ai giallorossi.