PAGELLE E TABELLINO PANATHINAIKOS-ROMA 1-1: Mancini pasticcia, Ziolkowski salva tutto

Voti e giudizi del match dello Spyros Luis di Atene, valido per l’8a giornata della League Phase dell’Europa League 2025/26

Panathinaikos

Lafont 6

Palmer-Brown 6

Ingason 6,5

Touba 6. Dal 73′ Skarlatidis 5,5

Katris 6

Siopis 5,5. Dal 59′ Renato Sanches 6

Bakasetas 6

Kyriakopoulos 6

Taborda 6,5. Dal 93′ Terzis sv

Pantovic 6

Zaroury 5,5

Allenatore: Benitez 6

Il Pana gioca una partita seria, sicuramente facilitato dall’aver giocato 80 minuti in superiorità numerica. Però l’atteggiamento, la voglia sono state quelle giuste pur non avendo niente da chiedere alla classifica. Va in vantaggio, non fa granché per cercare il secondo gol ma comunque la prestazione è stata ‘corretta’.

Roma

Gollini 5,5

Mancini 4,5

Ziolkowski 7

Ghilardi 5,5

Celik 5,5. Dal 64′ Rensch 6

Cristante. Dal 64′ Wesley

Pisilli 6

Tsimikas 6. Dall’88’ Angelino sv

El Aynaoui 5,5

Soulé 5. Dal 46′ Ndicka 6

Pellegrini 5,5. Dal 67′ Della Rocca 6

Allenatore: Gasperini 6,5

Arbitro: Juan Martínez Munuera (Spagna) 6,5

Per una volta è il giovane che rimedia all’errore del ‘vecchio’. Jan Ziolkowski porta la Roma agli ottavi con un gol da attaccante vero, di testa, dopo che i giallorossi erano andati sotto anche in seguito al rosso ingenuo preso da Mancini dopo neanche un quarto d’ora. Bene Tsimikas, ma anche Pisilli. Ghilardi fa una buona partita, ma sbaglia nettamente sul gol e stava costando carissimo.

Il tabellino di Panathinaikos-Roma 1-1

Marcatori: 55′ Taborda (P), 80′ Ziolkowski (R)

Ammonizioni: Siopis (P), Ghilardi (R)

Espulsioni: al 14′ Mancini (R)

PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba (73′ Skarlatidis); Katris, Siopis (59′ Renato Sanches), Bakasetas, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury.

A disposizione: Kostaris, Geitonas, Mladenovic, Fikaj, Kotsiras, Vynatra, Kaloskamis, Terzis.

Allenatore: Benitez.

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik (64′ Rensch), Cristante (64′ Wesley), Pisilli, Tsimikas (88′ Angelino); El Aynaoui, Soulé (46′ Ndicka); Pellegrini (67′ Della Rocca).

A disposizione: De Marzi, Svilar.

Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Juan Martínez Munuera (Spagna). Assistenti: Carlos Álvarez Fernández e Miguel Martínez. IV Uomo: Miguel Ángel Ortiz Arias. Var: Javier Iglesias Villanueva. AVar. Alejandro Muñiz Ruiz.