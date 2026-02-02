Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio del match tra Udinese e Roma: c’è una clamorosa novità su Lorenzo Pellegrini.

Questa sera, alle ore 20:45, la Roma fa visita all’Udinese in una delle sfide più attese della 23esima giornata di Serie A. I giallorossi vogliono tornare al successo dopo il pari interno contro il Milan ed effettuare il controsorpasso ai danni della Juve (vittoriosa ieri a Parma), mentre i bianconeri puntano a calare il bis dopo la splendida affermazione sul campo dell’Hellas Verona.

Intanto, c’è da registrare una buonissima notizia per Gian Piero Gasperini in vista del match di Udine: Lorenzo Pellegrini, alle prese con una lieve distorsione e in dubbio fino a qualche ora fa, sarà regolarmente in campo. Lo si apprende da alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, secondo cui il numero 7 giallorosso è pienamente recuperato e agirà insieme a Soulé alle spalle dell’unica punta Malen. Una news davvero importante per la Roma, costretta già a rinunciare a Paulo Dybala.