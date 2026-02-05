Possibile ruolo alla Chiellini per l’ex capitano giallorosso

Totti potrebbe tornare presto alla Roma. Lo ha annunciato a sorpresa Claudio Ranieri al microfono di ‘Sky Sport’. “I Friedkin stanno pensando suo ritorno in società – le parole dell’Advisor della proprietà del club giallorosso – Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è una parte della Roma“.

Le parti stanno dialogando da tempo per un nuovo matrinonio. L’ex storico capitano è tornato di recente all’Olimpico, nello specifico in Roma-Stoccarda, dopo due anni di assenza.

Come raccolto da Calciomercato.it, Totti potrebbe avere un ruolo alla Chiellini, che alla Juve è quello di Head of International Relations and Scouting.