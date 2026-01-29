Atalanta e Roma potrebbero presto dare vita a una sorprendente operazione di mercato: ecco formula e cifre.

La Roma continua a lavorare senza sosta per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo rinforzo nel reparto offensivo. Negli ultimi giorni si è parlato con una certa insistenza di Ferreira Carrasco, ma ora spunta un’altra pazza idea che porta direttamente all’Atalanta.

La dirigenza giallorossa – stando a quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – si sarebbe infatti messa sulle tracce di Kamaldeen Sulemana, esterno della nazionale ghanese classe 2002: l’ex Southampton ha perso posizioni nelle gerarchie della Dea dopo l’arrivo di Palladino al posto di Juric e potrebbe salutare la compagnia già in questa finestra di gennaio.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra Roma e Atalanta, che proveranno a intavolare una vera e propria trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 23-24 milioni di euro. Sulemana-Roma, occhio dunque a questa pista che potrebbe farsi incandescente in questi ultimissimi giorni di calciomercato invernale. Il 23enne originario di Techiman piace parecchio anche al Napoli di Conte, ma in questo momento il club giallorosso appare in netto vantaggio sulla concorrenza.