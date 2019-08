ROMA TORINO NKOULOU / Scoppia il 'caso' Nkoulou a Torino: il difensore camerunese non è presente neanche in panchina per il debutto in campionato dei granata contro il Sassuolo. Una esclusione chiesta dallo stesso calciatore, a quanto riferisce 'Sky', che ha preferito non prendere parte alla gara perché non tranquillo.

Il calciatore è al centro di numerosi voci di mercato, aumentate dopo il ko del Torino in Europa League; come raccontato da Calciomercato.it, su Nkoulou c'è l'interesse della Roma che deve però fare i conti con due ostacoli : la volontà dei piemontesi di aspettare il ritorno della gara con ilprima di qualsiasi decisione e la valutazione di almeno venti milioni di euro.